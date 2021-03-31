Ziraat Bankası’na 400 milyon dolarlık kredi

Ziraat Bankası, Çinin önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile 400 milyon doları tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Exim Banktan 320 milyon dolar ve 500 milyon yuan olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan kredi ile yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına katkı sağlanacak.

Açıklamada, “Ağırlıklı olarak Çin ve Türkiye arasında dış ticaret gerçekleştiren firmalarımızın finansman ihtiyacına yönelik kullandırılacak olan kredi, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın iş birliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıyor” denildi. (DHA)