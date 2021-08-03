Ziraat odası başkanından mermer ocağı isyanı: Doğayı koca bir çöpe çeviriyor

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, birinci sınıf tarım arazilerinin yanı başına açılan mermer ocaklarına tepki göstererek “Mermer ocakları doğayı koca bir çöpe çeviriyor” dedi.

MÜSLÜM EVCİ

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Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'ın Karalgazi, Kisecik, Demiryurt ve İslihisar köylerinde birinci sınıf tarım arazilerinin bulunduğu alanlara mermer ocağı açılmasına tepki gösterdi.

“Mermer ocakları doğamızı koca bir çöplüğe çeviriyor” diyen Mehmet Bayram, yetkililere çağrıda bulunarak mermer ocakları için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Devlet yetkililerinin tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde mermer ocakları açmak isteyenlere müsaade etmemesi gerektiğini söyleyen Bayram, “Karamanımızın tarım arazilerini, doğasını ve nefes almasını sağlayan bereketli tarım yapılan topraklarımızdan mermerciler uzak dursunlar” dedi.

‘İZİN VERİLMEMELİ”

Bölgede mermer çıkarmak için uygun dağlık araziler olmasına rağmen verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanlara mermer madeni arama ruhsatı verildiğini söyleyen Bayram, “Marjinal tarım arazisi vasfında ve o kadar çok dağlık mermer çıkarılacak yer olmasına rağmen özellikle son 2-3 yıldır Karaman ovasının gözde yerleri Mesudiye, Demiryurt, Karalgazi, Kisecik ve İslihisar Köyleri ve İlimizde seraların olduğu Narlıdere ve daha birçok köyümüzde tarım alanları içerisinde Mermer Madeni arama ruhsatı verilmiş, bazıları faaliyete geçmiş, bazıları ise açmak için çalışma içindelerdir. Devlet yetkilerimiz özellikle tarım arazilerinin olduğu bölgelerde mermer sahası açılmasına müsaade etmemeli, gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Bölge tarımının geleceğini tehlikeye sokacak mermer ocakların açılmaması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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