Ziraat ve Halkbank’tan Keskinoğlu’nda hisse devri

İki yıllık konkordato sürecinin ardından tamamı resmi olarak Kasım 2020’de kamu bankalarının kontrolüne geçen Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.’de hisse yapısı tekrar değişti.

Ziraat Bankası ve Halkbank, Keskinoğlu nezdindeki hisselerinin yüzde 20’lik payını Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda’ya devretti.

Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmiş, 2020 Eylül ayında Keskinoğlu hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatılmıştı.

Yapılan ortak açıklamada “Ziraat Bankası ve Halkbank, Keskinoğlu’nun kredi riskleri içerisindeki payları, riski bulunan diğer bankalara göre düşük olmasına rağmen, ilçe ve bölge ekonomisinde çok önemli bir paya sahip işletmenin, sektördeki varlığının devamlılığının sağlanması adına ana banka konumunda olan bankaların da misyonunu üstlenerek devir sürecini başlattı” denildi.

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BANKALARA BORCU ÖDENDİ

Açıklamada, devir sürecinde Ziraat Bankası ve Halkbank liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde firmanın bankalara olan borçlarının tamamının ödendiği, kamuya olan borçların ilgili kanun kapsamında yapılandırıldığı belirtildi.

Konkordato sonrası piyasa ödemelerinin düzenli olarak yapıldığı belirtilerek, finansal olarak rehabilite edilen şirketin üretime esas varlığının yapılan yatırımlarla artırıldığı kaydedildi.

Sonrasında ise şirketin yüzde 20 hissesinin, Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda’ya devredildiği belirtildi. Şirketin kalan yüzde 78 payı ise Ziraat Bankası ve Halkbank’ta bulunuyor.

Yüzde 1’er pay ise Mehmet Keskinoğlu ve Fevzi Keskinoğlu’nda bulunuyor.

Kasım 2020’de şirkette yüzde 41,77 ile Vakıfbank’ta idi ancak Vakıfbank hisselerini Ocak 2021’de Ziraat Bankası’na devretmişti. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)



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