Zoom’dan 14.7 milyar dolarlık satın alma

Pandemi süresince pek çok insanın hayatına giren ve son 2 yılda büyük bir büyüme kaydeden online görüşme uygulaması Zoom, Pazar günü yaptığı açıklamada, bulut teknolojisi sağlayıcısı Five9 isimli şirketi 14,7 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın aldığını duyurdu.

Zoom bu anlaşma ile görüntülü sohbet dışında başka teknolojilere yönelmiş oldu.

Şirketlerin müşterilerle ilgilenmesine yardımcı olan bulut hizmetleri pazarında faaliyet gösteren bir firma olan Five9, 2017 yılında piyasaya giren Amazon Connect, Talkdesk, Vonage gibi şirketlerle bu alanda rekabet ediyor.

YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ TEKNOLOJİ ANLAŞMASI

Çalışanların ofislere dönmeye başladığı döneme gelen satın alma, Zoom’un görüntülü konuşma işi ile sınırlı kalmayacağını kanıtladı.

Cuma günkü kapanış itibariyle piyasa değeri 11.9 milyar dolar olan şirketin satış fiyatı piyasa değerinin yüzde 13 üstünde oldu. Bu anlaşma 2021 yılının Microsoft’un 16 milyar dolarlık satın almasının ardından en pahalı ikinci teknoloji anlaşması oldu.

Zoom CEO’su Eric Yuan konu ile ilgili yaptığı basın toplantısında, “Sürekli olarak platformumuzu geliştirmenin yollarını arıyoruz ve Five9’un eklenmesi, müşterilerimize daha da fazla mutluluk ve değer sağlayacak doğal bir gelişme” dedi.

SON YILLARIN EN BÜYÜK BÜYÜME HİKAYESİ

Zoom, pandemi nedeniyle dünya genelinde ofislerin aniden kapanmasının ardından finans, perakende, teknoloji gibi pek çok sektörde uzaktan iletişim konusunda önemli bir teknoloji oldu. Zoom son 16 ay içinde dünya üzerinde en çok büyüyen şirketlerden biri oldu.

Zoom’un hisse senedi fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 400 artış gösterdi, ancak Ekim ayındaki zirveden bugüne hisseler yüzde 36 düştü. Gerçekleşen son satın almanın ardından ABD borsalarında Zoom hisseleri tekrar artış göstermeye başladı.

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