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Zoom’dan ikinci halka arz: İlkini 10’a katlayabilir

Pandeminin etkisiyle 2020'de hisse değeri uçan görüntülü iletişim şirketi Zoom ikinci halka arza hazırlanıyor. İkinci arzda hisse fiyatının 2019'daki ilk arzdakinin 10 katı olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:47, 13/01/2021
Haberler Ekonomi
Zoom’dan ikinci halka arz: İlkini 10’a katlayabilir

Pandemi döneminde en çok değer kazanan şirketlerinden biri olan görüntülü iletişim şirketi Zoom, ikincil halka arza hazırlanıyor.

Cnbc’nin haberine göre, ikinci arzdaki fiyatın 2019’daki ilk arz fiyatının 10 kat üzerinde olması bekleniyor.

İki yıl önceki halka arzda fiyat hisse başına 36 dolar olmuştu. İkinci arzda fiyatın 337 dolar civarında olması bekleniyor.

ABD merkezli şirket, ikinci halka arzdan yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu paranın, yeni yatırımlar ya da şirket satın almalar için kullanılacağı belirtildi.

EKİMDE ZİRVEYE ÇIKTI, AŞI HABERLERİYLE DÜŞTÜ

Görüntülü konuşma hizmeti veren ve pandemiyle birlikte dünya genelinde en çok kullanılan platformlardan biri olan Zoom’un hisse fiyatı 2020’de beşe katlanmıştı.

2020’ye 66 dolarlık hisse fiyatıyla başlayan şirket ekimde bu rakamın 568 dolara çıkmasıyla zirveyi görmüştü. Daha sonra aşı haberleriyle hisse fiyatı yılı 337 dolarla kapattı.

Ocak 2020’de kasasında 238 milyon dolar nakdi olan şirket, bu miktarı ekimde 730 milyon dolara yükseltmişti.

Şirketin hisse değeri şu an 100 milyar dolar civarında. Son iki çeyrekte şirketin gelirleri, yıllık bazda yüzde 350 oranında arttı.

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Yayınlanma Tarihi:10:30,