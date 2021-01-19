Zorunlu Deprem Sigortası’nda azami teminat tutarı 28 bin TL artırıldı

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için yapı tarzı ayrılmaksızın verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin TL’den 268 bin TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre, sigorta bedelinin belirlenmesine esas metrekare bedelleri; betonarme yapılar için 1,134 TL’den 1,268 TL’ye, diğer yapılar için ise 782 TL’den 874 TL’ye çıkarıldı.

YÜZDE 10 İNDİRİM

Tebliğe eklenen geçici maddelere göre, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanması hüküm altına alındı.

Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın yeni belirlenen teminatlara tabi olacak.

Tebliğin yürütme maddelerinde yapılan değişiklik kapsamında, tebliğ hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca yürütülecek. (REUTERS)

