Akfen GYO sermaye artırımı için SPK’ya başvurdu

Akfen GYO, Akfen Grubu'na ait olan Bodrum Loft 5 Yıldızlı Tatil Köyü, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu varlıklarını tahsisli sermaye artırımı ile satın almak için SPK'ya başvurdu.

Akfen GYO tarafından konuya dair yapılan açıklamada corona virüsü salgınının turizm sektörünü olumsuz etkileyerek, portföyünde 20 otel ve 1 ofis binası bulunan Akfen GYO'da yüksek gelir kayıplarına sebep olduğu ve şirketin finansal yapısının bu gelişmelerden etkilendiği belirtildi.

Tüm bu olumsuzlukları önlemek amacıyla ve konjonktürdeki düzelmenin henüz net olmaması sebebiyle bir dizi tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmıştığı belirtilen açıklamada, “Bu kapsamda Akfen Grubu'nun Akfen GYO'ya desteği devam ederek Grup bünyesinde yüksek nakit üretimi ve kârlılık sağlayan 3 değerli gayrimenkule sahip 2 şirketin Akfen GYO tarafından tahsisli sermaye artırımı satın alınmasına 26.01.2021 tarihinde karar verilmiştir (26.01.2021 tarihli KAP açıklaması). Yapılan değerlemelerden makul bir indirim ile bir fiyatla Akfen GYO tarafından satın alınacak olan bu varlıklarla Akfen GYO'nun varlık portföyü zenginleştirilerek ve çeşitlendirilerek düzenli ve sürekli gelir getirici, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması sağlanmış ve gelirleri salgının etkisine karşı korunmuş olacaktır.” denildi.