AND Gayrimenkul el değiştiriyor

AG Anadolu Grubu Holding, bünyesinde yer alan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’yi varlıkları ile birlikte elden çıkartma kararı aldı.

Söz konusu satış için Maher Yatırım Holding’in iştiraki Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ile masaya oturan Anadolu Grubu, satış bedelinin 70 milyon lira seviyesinde olmasını bekliyor.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapan şu ifadeler yer aldı:

“Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketimizin %100 oranındaki hisselerinin, Maher Yatırım Holding A.Ş.’nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır.

Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dahil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, hisse devir bedeli’nin 70 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu hisse devir bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi şeklinde hesaplanacaktır.”