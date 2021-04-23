Asya’nın en zengin insanı satın aldı: Lüks konutu göz kamaştırıyor

Dünyaca ünlü film serisi James Bond’un iki filminde de kullanılan ve 79 milyon dolara yakın bir zaman önce Hint milyarder Mukesh Ambani’nin satın aldığı konut çarpıcı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bloomberg, içinde 5 yıldızlı bir otel, 27 delikli bir golf sahası, 13 tenis kortu ve bir restoranın bulunduğu arazi için 79 milyon dolar ödendiğini açıkladı. Asya’nın en zengin insanı olan ve dünyanın ise en zengin 13’üncü insanı olan Ambani’nin 100 milyar dolarlık şirketi Reliance Industries aracılığıyla burayı satın aldığı belirtildi.



GECELİĞİ 8.600 TL

Beş yıldızlı otel zinciri Oberoi Hotels’i de işleten Ambani’nin satın aldığı Stoke Park, Londra’nın biraz dışında kalan yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu.



James Bond serisinin en önemli iki yapımlarından 1964 yapımı Goldfinger ve 1997 yapımı Tomorrow Never Dies’ta da kullanılan Stoke Park, 49 odaya ve süite sahip.

Odalarda gecelik konaklama fiyatları 265 dolardan 1030 dolara (yaklaşık 8.600 TL) kadar değişirken tesiste yüzme havuzu, spor salonu ve jakuzi gibi hizmetler de bulunuyor.

Business Insider, Ambani’nin bu alışverişi yapmadan önce araziye ya da konuta gitmediğini yazdı. Medya kuruluşuna konuşan kaynaklar, Ambani’nin yakınlarının otele giderek incelemelerde bulunduğunu yazdı.