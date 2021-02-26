Bakanlık, İstanbul’daki hazine arazisini ranta açtı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’ndeki 21 bin 371 metrekarelik parselin imar planını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporuna göre parselin mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait.

2009 yılında onaylanan İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda parsel, ‘kentsel gelişme alanı’ olarak belirlendiği, 2016 tarihli alt ölçekli imar planlarında ise parsele, ‘kamu hizmet alanı’ fonksiyonu verildiği öğrenildi.

Parsel, afet riski altında alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında da Avrupa Yakası'nın rezerv yapı yani, yeni yerleşim alanı olarak belirlenen alanın sınırları içinde yer alıyor.

YÜKSEKLİK SINIRI 7 KAT

Bakanlık tarafından hazırlanan açıklama raporunda, kamu yararı gözetilerek çevre yapılanma şartlarına uygun ve sosyal donatı alanı dengesi sağlanarak yatay mimari esasları dahilinde parselin ‘ticaret+konut’ ve ‘özel eğitim alanı’ olarak planlandığı belirtildi.

Yeni plan ile 21 bin 371 metrekarelik parselin 17 bin metrekaresi ‘ticaret ve konut alanı’, 4 bin 274 metrekaresi ‘özel eğitim alanı’ için ayrıldı.

Konut ve ticaret birimlerinde yükseklik sınırı 7 kat, özel eğitim alanında da 5 kat oldu.