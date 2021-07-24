Bob Marley’in İngiltere’de yaşadığı ev 1,65 milyon sterline satışa çıktı

Jamaikalı reggae müzisyenine 1972’de, kariyerini Jamaika dışında denemek için Londra’ya ilk geldiğinde ev sahipliği yapan, Londra’nın merkezindeki Ridgmount Gardens’daki dört yatak odalı, giriş katı dairesi 1,65 milyon sterline (yaklaşık 2 milyon 268 bin dolar) satışa çıktı.

satışa çıktı.

İngiltere turunu desteklemek için Johnny Cash tarafından davet edildikten sonra, Marley ve grubu Wailers, rekor bir anlaşma yaparak çalışmak için konserler verdi. Sonunda da reggae yıldızları için uluslararası başarıya ve şöhrete yol açan bağımsız Island Records’un sahibi Chris Blackwell ile tanıştılar.

1890’larda inşa edilen Viktorya dönemine ait bina; güzel bakımlı bahçelere, sakin bir ortama, dönem şömineleri ve pencereleri gibi orijinal özelliklere sahip.

Dört çift kişilik yatak odasının her biri aydınlık, açık ve bol miktarda doğal ışık alırken ortak bahçelere bakan büyük orijinal pencerelere sahip.

Londra’nın tarihi Bloomsbury semtinin batı tarafında ve Tottenham Court Road ile Fitzrovia’ya çok yakın bir konumda bulunan Ridgmount Gardens, West End’in uğultusu arasında sakin bir konuma sahip.

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