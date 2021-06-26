Çamlıca’daki dev proje ihalelerin gözdesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci etaba geçildi.

Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 706 konut ve 75 adet ticari alandan oluşan ikinci etabının yapım işini ise son dönemde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı & Yapı şirketi aldı. Projeyle ilgili ihale ilanı yayınlanmazken, işin davet usulüyle verildiği öğrenildi.

Toplam yapım maliyetinin ne kadar olduğu açıklanmayan 706 konutluk proje ile ilgili TOKİ’nin ihale ve proje sayfalarında da herhangi bir bilginin olmaması dikkat çekti.

2018 yılında Çamlıca Camii’nin batısında 180 bin metrekarelik bir alan risk alanı ilan edilmişti. Üç etaptan oluşan Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin birinci etabı için 2019 yılında gerçekleştirilen açık ihaleyi Özyazıcı İnşaat kazanmıştı. 501 konut, 48 dükkândan oluşan birinci etabın inşaat aşamasının yüzde 90’ı tamamlandı.

Projenin Üçüncü etabında ise adet 666 konut, 20 adet ticari bağımsız birim, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi sosyal donatı alanlar yer alacak. Proje kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 ticari bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa edilmiş olacak.

DAVET USULÜ İHALELERİN GÖZDESİ

Zafer Yıldırım’ın sahibi olduğu Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor. 21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi’ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler’deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ’ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yap & Yap, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

SERMAYESİ 1189 KAT BÜYÜDÜ

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.