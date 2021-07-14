Charles Darwin’in deniz kıyısındaki evi 1.3 milyon dolara satılıyor

Ramsgate’de bulunan büyüleyici ev; şöminesi, sürme pencereleri ve orijinal kapıları ile özelliğini korumayı başarıyor. Binanın zemin katında cumbalı ve orijinal panjurlu geniş bir yaşam alanı ve arkada bahçeye açılan bir kapı bulunuyor.

Bodrumun kendine ait ayrı bir girişi olduğu için müstakil bir daireye kolaylıkla dönüştürülebilir. Ev, çatı katı da dahil olmak üzere dört kattan ve toplam altı yatak odasından oluşuyor.

Ramsgate, İngiltere’nin güney kıyısındaki en büyük marinalardan birine sahip bir sahil kasabası. Tarihi yapılarla dolu kasaba, ayrıca savaş zamanından kalma kaçakçı tünellere de sahip. Ramsgate’ten Londra’ya hızlı tren seferleri de var.

Evrim teorisine öncülük eden Darwin’in evi Miles & Barr emlakçıları aracılığıyla satışa sunuldu.

Ajans’tan James Perks şunları söyledi: “Bir zamanlar Charles Darwin’in yaşadığı bu II. derece koruma altındaki yapı, Ramsgate’in hareketli yat limanından birkaç dakika uzaklıkta ve ülkenin tek Kraliyet Limanı’nın manzarasına sahip. Altı yatak odasına ve dört banyoya sahip olan ev, bolca alan sunuyor. Ayrıca merkezi bir yerde bulunması da eşsiz bir fırsat.”

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