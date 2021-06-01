Darth Vader evi 4,3 milyon dolara satılıyor

Star Wars serisinden filmler vizyona her girdiklerinde hayranlarını heyecanlandırmayı başardılar, filmlerin karakterleri ikonikleşirken pek çok alanda da iz bıraktılar. Bu duruma bir örnek de Amerika’daki Darh Vader Evi…

Houston, Teksas’ta “Darth Vader Evi” olarak bilinen ikonik ev, şimdi 4,3 milyon dolara satışa sunuluyor.

7.000 metrekareyi aşan bu dört yatak odalı, beş banyolu ev; 1992 yılında inşa edilmiş. Death Star’a pek benzemese de Darth Vader’dan taşıdığı izlerle Star Wars hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Evin iç dekorasyonunda kullanılan neon mavisi ışıklar ve kayan merdivenler de ona bir bilimkurgu parıltısı vermiyor değil.



Tavandan tabana pencereleri ile ev, bol miktarda doğal ışık alan havadar, ferah bir atmosfere sahip.

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