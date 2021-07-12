David Bowie’nin dairesi 16.8 milyon dolara satıldı

2016 yılında 69 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, StreetEasy’ye göre 1999 yılında daireyi 3.81 milyon dolara satın almıştı. David Bowie’nin uzun süredir yaşadığı daire bir aydan kısa bir süredir piyasadaydı.

Washington Square Park’ın yakınında, şehir merkezindeki Nolita bölgesinde yer alan ev, dört yatak odasına sahip, yaklaşık 5.000 metrekare. Daire üç terasıyla şehir manzarasının keyfini sunuyor.

Ayrıca evin, 1800’lerin sonlarından kalma ve eskiden bir çikolata fabrikasına ev sahipliği yapan orta yükseklikte bir binada bulunduğu belirtiliyor.

Bowie’nin hayatına yer veren Forever Stardust isimli kitapta da evden bahsedilirken müzisyenin SoHo/Nolita’da yaşamaktan, Washington Square Park’ta dolaşıp kitapçılarda gezinmekten hoşlandığı anlatılır.