Eminevim’e tapu tepkisi

Emin Grup A.Ş.(Eminevim)'den konut ya da arsa alarak mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, Ümraniye şubesi önünde eylem yaptı. Son olarak, Toplu Konut İdaresi, (TOKİ) bir sosyal medya reklamında ismini izinsiz kullandığı için Emin Grup AŞ (Eminevim) hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da “Bunlar, Çiftlik Bank işine dönmesin” diyerek, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a çağrıda bulunmuştu.

“EMİNEVİM ARTIK EMİN DEĞİL”

Bugün de, ‘Eminevim artık emin değil', ‘Tapumuzu istiyoruz' ve ‘Eminevim pişmanlıktır'yazılı pankartlar taşıyan bir grup vatandaş eylem yaptı. Eminevim'in geliştirdiği Kurtköy 5YÜZ60 isimli proje ile yıllardır ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, tapularını talep etti.

5 YILDIR TAPU BEKLİYOR

Konu ile ilgili bir kişi de şikayetvar.com isimli sitede şu yorumda bulundu.

“2014 yılında Eminevim’in Kurtköy 560 projesinden 4 adet otel hissesi aldım 2016 yılında tapuyu vereceklerini beyan ettiler Ancak yıl 2021 oldu. Tapuyu hala vermediler, iletişime geçtiğimizde Tapuyu vermeyeceklerini otel hisselerimi Eminevim’in belirlediği komik bedelle almak istediklerini söylediler. Eminevim’e güvenmenin bedelini çok ağır ödüyorum.”

5YÜZ60 KURTKÖY PROJESİ HAKKINDA

Eminevim sitesinde yer alan proje tanıtımında “Fethin 560. yılına özel” ifadeleri yer alıyor. Proje tanıtımı şu ifadelerle sürüyor:

“*Eminevim güvencesi ile sunulan 5YÜZ60 Kurtköy, İstanbul’un hızla gelişen, modern yüzü olmaya aday Kurtköy içinde adeta parlayan bir yıldız olacaktır.

*Eminevim’den yep yeni bir yaşam alanı 5YÜZ60 Kurtköy… Gelişmiş mimari tekniklerin modern bir tasarımla buluşması, hayatı kolaylaştıran daha yaşanır hale getiren detaylarla donatılmış mükemmel bir proje.

*Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy, İstanbul Anadolu yakasının parlayan yıldızı konumundaki Kurtköy’de güzel yaşamın kapılarını açıyor. Şehrin tüm imkanlarından yararlanabileceğiniz bir yaşam alanı.

*Ev, hayattır, ailedir. ailenizle birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşayabileceğiniz mekanlardır. Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy’de aile yaşamını ön planda tuttuk. Huzur ve mutluluğunuz için detayları sizin için yeniden tasarladık.

*5YÜZ60 Kurtköy hayatımızın neşesi çocuklara eğlenceli bir dünya sunuyor. Oyun alanları, parklar, doya doya oynayacakları yeşil alanlar onları bekliyor.”

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