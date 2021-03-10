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İnşaat maliyet endeksi sert yükseldi

2021 yılı Ocak ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 27,82, aylık yüzde 7,44 arttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:04, 10/03/2021
HaberlerEmlak
İnşaat maliyet endeksi sert yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,44 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,82 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,22, işçilik endeksi yüzde 17,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,17, işçilik endeksi yüzde 19,45 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı (%), Ocak 2021

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,32, işçilik endeksi yüzde 18,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,02, işçilik endeksi yüzde 19,70 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,00 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,90, işçilik endeksi yüzde 15,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,46, işçilik endeksi yüzde 18,51 arttı.

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