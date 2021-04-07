Kadıköy Fikirtepe için yeni planlar hazırlandı: Yükseklik sınırı 80 metre

2005 yılından beri dönüşümü yılan hikayesine dönen Kadıköy Fikirtepe için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son imar planlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından geçtiğimiz şubat ayında yeni planlama süreci başlatmıştı. Toplam 1 milyon 340 bin metrekarelik Fikirtepe riskli alanı 3 etaba ayrıldı.

Şubat ayında 828 bin 777 metrekarelik birinci etabın planları hazırlanarak itirazlar için askıya çıkarılmıştı. Planlarda mahallenin yüzde 49'u konut ve ticaret birimleri, yüzde 51'i ise eğitim-sağlık-park gibi donatı alanları için ayrılmıştı. Nüfus 32 bin 387 kişi olarak hesaplanmıştı. Bakanlık Fikirtepe riskli alanının ikinci ve üçüncü etap imar planlarını da 7 Nisan tarihi itibariyle askıya çıkardı.

2.ETAPTA 174 BİN METREKARE YERLEŞİM ALANI

356 bin 536 metrekarelik ikinci etap için hazırlanan planlarda; 162 bin metrekare konut, 12 bin metrekare ticaret ve konut, yani yerleşim alanları için 174 bin 429 metrekare ayrıldı. 182 bin 106 metrekare de donatı alanına ayrılarak okul, hastane, cami, park yol ve otopark olarak planlandı. Konut ve ticaret alanlarında emsal 2 oldu. Ticaret ve konut alanlarında AVM, otel ve rezidanslar yer alabilecek. Planlara göre yapı yüksekliği en çok 80 metre olacak. Öngörülen nüfus ise 19 bin 899 kişi.

3. ETABA 5 BİN 961 NÜFUS

Fikirtepe riskli alanının 178 bin metrekaresini kapsayan üçüncü etabının yüzde 35'i ticaret ve konut, yüzde 65'i donatı alanı olarak planlandı. Konut ve ticaret için 61 bin 795 metrekare ayrıldı. Geri kalan alan da meydan, cami, okul, idari tesis hastane, park ve yol olarak planlandı. Konut ve ticaret alanlarında emsal 2 oldu. Maksimum 5 bin 961 nüfusun öngörüldüğü üçüncü etapta da yükseklik 80 metre olarak belirlendi.

FİKİRTEPE'NİN GEÇMİŞİ

Kadıköy'ün gecekondu bölgesi olan Fikirtepe, 2005 yılında “Özel Proje alanı” olarak belirlendi. 2007'de “Kentsel Dönüşüm Alanı”, Bakanlar Kurulu'nun 2013 tarihli kararıyla da “Riskli alan” ilan edildi. 2014 yılında mahalle için acele kamulaştırma kararı çıktı. Bu sırada yapılan birçok plan değişikliği mahkemeden döndü. En son 2017 tarihli plan değişikliği de 2019’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

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