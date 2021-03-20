Kamu alanına bahçe, özel mülke rant…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan parseller için Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliğini onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı.

Parsellerin “PTT alanı”, “sanayi alanı” ve “park” ve “yol” olarak belirlenmiş fonksiyonu, “ticaret-konut”, “millet bahçesi”, “park” ve “yol” olarak değiştirildi. 9 kata kadar yüksekliğe izin verilen 189 bin 243 metrekarelik alanda, 1.65 emsal ile toplam 193 bin 624 metrekare inşaat yapılacak. Eski planda parseldeki inşaat hakkı 82 bin 776 metrekareydi. Böylece inşaat alanı 2.3 katına çıkarılmış oldu. Plan değişikliği ile parsellerin yaklaşık 107 bin metrekaresine konut ve ticari birimler inşa edilecek. 58 bin 723 metrekaresi millet bahçesi, 3 bin 777 metrekaresi park, 19 bin metrekaresi de yol olacak.

DOĞA MADENCİLİK VE TÜRSAT'IN ARAZİLERİ

Plan değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre planlama alanında bulunan eski Netaş arazisi olarak bilinen 94 bin 493 metrekarelik parselin mülkiyeti Türkiye Halk Bankası'na, tasarruf yetkileri ise Doğa Madencilik A.Ş'ye ait. PTT Genel Müdürlüğü tesislerinin bulunduğu 55 bin 428 metrekarelik ve 29 bin 334 metrekarelik iki ayrı parsel de TÜRKSAT A.Ş'nin mülkiyetinde.

Açıklama raporuna göre Ümraniye Belediyesi ile TÜRKSAT arasında yapılan protokoller kapsamında TÜRKSAT'a ait parseller üzerinde şirketin kabul edeceği şartlarda belediye plan değişikliği yapacaktı. Bu kapsamda TÜRKSAT, hazırlanacak imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunularak kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Söz konusu parselin komşusu olan arazinin sahibi Doğa Madencilik A.Ş de 6 Ekim 2020 tarihli dilekçesi ile kendi arsalarının da plan çalışmasına dahil edilmesini talep etti.

Bunun üzerine belediye de söz konusu plan değişikliği teklifini hazırladı. Planlama alanında kalan daha önce kamuya park olarak terk edilmiş iki alan için de parselin ilk sahiplerinden muvafakat (onay)alındığı ve bölgeye hitap edecek büyük bir yeşil alan donatısı ile eşdeğer alan sağlandığı belirtildi. Ümraniye’nin merkezindeki atıl durumdaki alanın dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.