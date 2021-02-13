Kentsel dönüşümde faiz desteği artırıldı

AKP iktidarı kentsel dönüşümü yasası olarak bilenen 6306 Sayılı Kanun’da değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan düzenlemeye göre binasını güçlendirmek veya yenilemek isteyenlere bankalardan kullandıkları kredilerde verilen faiz desteği artırıldı.

Buna göre, evini güçlendirmek isteyen hak sahiplerine verilen faiz desteği 50 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Binasını kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden inşa etmek isteyenlere verilen faiz desteği ise 125 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı.

Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.