Knight Frank konut fiyat artışında ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı: Wellington zirvede… Ankara ve İzmir de listede

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, ‘Global Residential Cities Index’ araştırmasının 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Dünyada konut fiyatlarının değişimlerini inceleyen çalışmaya göre 2021’in ilk çeyreğinde en hızlı artış gösteren bölgelerin başında Yeni Zelanda’nın Wellington şehri geliyor. Şehirdeki konut fiyatları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artış gösterdi. 2020 yılını yüzde 7.6 artışla 32. sırada bitiren Wellington, bu yılki rakamlarla global sıralamada üçüncü sırada kendine yer buldu.

2020’DE İLK ÜÇ SIRAYI ALDILAR

Şirketin açıkladığı veriler arasında Türkiye’den iki şehirle ilgili de dikkat çeken rakamlar yer aldı. Ankara ve İzmir’deki rakamları mercek altına alan Knight Frank, konut fiyatlarının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 10’dan fazla arttığını ortaya koydu.

Knight Frank’in yıllık olarak da yayınladığı çalışmada 2020 yılına üç Türk şehri damga vurmuştu. 2020 çalışmasında son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir sırasıyla Ankara, İzmir ve İstanbul olmuştu. Ankara’daki fiyat artışı yüzde 30.2, İzmir’de yüzde 29.4, İstanbul’da yüzde 27.9 olarak paylaşılmıştı.