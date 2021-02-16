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Konut fiyatları 2020’de reel yüzde 13.7 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 1.7 artarken, 2020'de yıllık artış da nominal olarak yüzde 30.3, reel olarak da yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti.

Güncellenme: 15:13, 16/02/2021
Haberler Emlak
Konut fiyatları 2020’de reel yüzde 13.7 yükseldi

Merkez Bankası’nın (TCMB) Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla düzenlediği Konut Fiyat Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 154.8 düzeyine yükseldi.

TCMB verilerine göre, yıllık bazda yüzde 30.3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 13.7 yükseldi.

TCMB verilerine göre İstanbul’da konut fiyatları aralıkta yüzde 1.3 ve 2020 yılında yüzde 27.9 yükseldi. Ankara’da konut fiyatları aralıkta yüzde 1.4 ve 2020 yılında yüzde 30.2 yükseldi. İzmir’de ise konut fiyatları aralıkta yüzde 1.2 ve 2020 yılında yüzde 29.4 yükseldi.

Böylece konutlarda metrekare bazında fiyatlar da 2020 yılının sonunda Türkiye genelinde ortalama 3,887.7 liraya ulaşırken, İstanbul’da 6,483.8 liraya, Ankara’da 2,895.2 liraya ve İzmir’de de 4,505.8 liraya yükseldi. (DHA)

Ankara istanbul izmir Merkez Bankası Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:12,