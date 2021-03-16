Konut fiyatlarında rekor artış: Muğla ve Antalya ilk sırada

Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış, 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 30,4 ile veri tarihinin rekorunu kırdı.

Merkez Bankası'nın Ocak 2010'dan bu yana açıkladığı verilere göre, konut fiyat endeksi, Ocak 2021'de bir önceki aya göre yüzde 1,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 arttı. Yıllık reel artış (enflasyondan arındırılmış artış) oranı ise yüzde 13,5 oldu.

FAİZ ARTIŞINA RAĞMEN FİYAT ARTTI

Faiz artışı nedeniyle konut satışlarının düşmesine rağmen konut fiyatlarındaki hızlı artışın sürmesi dikkat çekti.

Ocak ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 olmuştu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 düşüş göstererek 10 bin 732 olarak gerçekleşmişti.

Haziran 2020’de ortalamada yüzde 9’a kadar gerileyen konut kredisi faizleri, şu an yüzde 17,75 seviyesinde bulunuyor.

ÜÇ BÜYÜK İL ARASINDA EN ÇOK ARTIŞ İZMİR’DE

Yıllık artış oranı, Türkiye genelinde yeni konutlarda yıllık yüzde 30,2, yeni olmayan konutlarda yüzde 30,3 oldu.

Konutta yıllık fiyat artış oranları; İstanbul'da yüzde 27,7, Ankara'da yüzde 29,3, İzmir'de yüzde 32,2 oldu.

Konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla artış gösterdiği bölgeler; Aydın, Denizli ve Muğla'yı kapsayan bölge ile Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan bölgeler oldu. Bu bölgelerde artış oranları sırasıyla yüzde 42,3 ve yüzde 42,8 oldu.

En az artış ise yüzde 21,9'luk oranla Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u kapsayan bölgede gerçekleşti.

Ocakta aylık olarak İstanbul'da yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 1,1 artan fiyatlar, İzmir'de yüzde 4 artarak dikkat çekti.

ANTALYA VE MUĞLA ZİRVEDE

Fiyat artışlarının en çok olduğu bölgelerde yer alan Antalya ve Muğla, corona virüsü salgını döneminde yurttaşların konut alımı için yöneldiği illerin başında gelmişti.

Birçok yurttaş, karantina döneminde bu illerdeki yazlıklarına giderken, birçok yurttaş da bu bölgede yazlık konut alma ya da kiralama yoluna gitmişti.

İlginizi Çekebilir Antalya'da konut fiyatlarına pandemi etkisi