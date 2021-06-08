Kripto para ile gayrimenkul alımında rekor fiyat

Miami şehrinde bulunan Arte Surfside, apartman daireleri için Bitcoin ve Ethereum dâhil olmak üzere birden fazla kripto para birimiyle gayrimenkul alımına izin vereceğini açıklamıştı. Açıklamadan birkaç hafta sonra Miami Beach’in Surfside semtindeki özel bir çatı katı dairesi için bilinen en büyük kripto para gayrimenkul işlemi gerçekleşti.

5.067 metrekarelik çatı katı, 12 katlı bir binanın dokuzuncu katında yer alıyor. Çatı katı dört yatak odası ve dört banyo içerirken okyanus manzarasıyla 2,960 metrekarelik terası öne çıkıyor.

Arte Surfside, alıcının adını veya alıcının anlaşma için ödediği belirli kriptoyu açıklamadı.

Arte’nin kod geliştiricisi Giovanni Fasciano yaptığı açıklamada, “Kripto para, servetin geleceğidir ve bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyoruz. Arte, bu satışların nasıl görünebileceği ve ne kadar hızlı gerçekleşebileceği konusunda emsal oluşturdu. Bu, yeni dünyanın temelini attığımız için gururluyuz” dedi.

Bazı aracı kurumlar kripto işlemlerini yürütmek için uzmanlar tutmaya başladı, ancak çoğu geliştirici ve aracı henüz ödeme olarak kripto para birimini kabul etmiyor ve satıcıların bunun yerine satın alma için kriptolarını nakde çevirmelerini istiyor.

Propy adlı bir start-up da dahil olmak üzere yeni şirketler, emlakçılar için kripto kursları sunmaya başladı ve bu süreçte yeni bir endüstri yarattı.

Forbes ile yaptığı röportajda Fasciano, kriptonun geleceği değiştireceğini ancak yine de gayrimenkulün güçlü bir yatırım fırsatı olmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

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