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Mark Twain’in Toskana villası 4.2 milyon dolara satışa çıktı

Ünlü yazar Mark Twain'in 1908'den 1910'daki ölümüne kadar yaşadığı Redding'deki ikonik malikane satışa çıkarıldı. "Kaptan Stormfield'in Cennete Ziyareti" adlı öyküsüne ilham olduğu düşünülen ev, Twain'in İtalya dönüşü sonrası Toskana villası tarzından inşa edilmişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:29, 11/07/2021
HaberlerEmlak
Mark Twain’in Toskana villası 4.2 milyon dolara satışa çıktı

Twain’in 1910’daki ölümüne kadar yaşadığı Redding’deki Toskana tarzı villa, Sothebys’te 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Twain, kızını menenjit nedeniyle kaybettikten sonra büyük bir buhrana girer, bunun üzerine ailesiyle beraber sık sık seyahat etmeye başlar. Sonunda yeniden ülkesine dönüp yerleşmeye karar verdiğinde de eşi Olivia’nın sağlığı bozulur ve doktor tavsiyesi üzerine İtalya’ya giderler. Ancak Olivia’yı Floransa’da kaybeder.

Twain yeniden döndüğünde bir ev yaptırmaya karar verir ve bu evin de İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenerek Toskana tarzı olmasını ister.

Twain’in ölümünden sonra 1923’te çıkan bir yangında zarar gören ev; 1925’te aynı temel üzerine, orijinal terasları, taş duvarları, taş sütunları ve bahçeleri korunarak yeniden inşa edildi. 4 yatak odası, 3 şöminesi, havuzu, 3 garaj alanı bulunuyor.

Twain’in yayınlanan son öyküsü “Kaptan Stormfield’in Cennete Ziyareti”ne de ilham olan ev, şimdi 4.2 milyon dolara satışta.

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Yayınlanma Tarihi:10:00,