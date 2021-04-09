Resmi konut yolu gözüktü… ABD Başkan Yardımcısı Harris evini satıyor

ABD’de Ocak ayında göreve gelen Joe Biden’ın sağ kolu, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkent Washington DC’deki evini satışa çıkardı.

ABD Başkan Yardımcısı olan isimlerin resmi ikametgahı olan Bir Numaralı Gözlemevi Çemberi’ne taşınmak için gün sayan Harris, Trump döneminden sonra başlatılan tadilatın uzun sürmesinden şikayet etmişti.

Harris ve eşi Douglas Emhoff, yenileme çalışmaları nedeniyle Başkanlık Konuk Evi olarak bilinen Blair House’ta ikamet ediyor. Tadilatın sona ermek üzere olduğu öğrenilirken, Harris iki yatak odalı evi için 2 milyon dolarlık satış fiyatı belirledi.

Harris, başkentteki daireyi 2017 yılında California Senatörü olduğu dönemde 1.7 milyon dolara satın almıştı.

158 metrekarelik daire, iki yatak odası, iki banyo ve otoparkın yanı sıra bir paylaşımlı bir terasa da sahip.Terasta havuz ve barbekü alanları da sunuluyor.

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