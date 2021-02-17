Rezidanskondu’da işler karıştı: Müteahhitten arsa sahibine çok ağır suçlamalar

İstanbul’un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding ve Türkerler İnşaat tarafından hayata geçirilen Çiftçi Towers’ta işler karıştı. Geçtiğimiz yıl alıcılara mektup gönderen proje ortakları, gecikme için birbirilerini suçlayarak ağır iddialarda bulunmuştu. Ocak 2021’nin son günlerinde ise proje ortakları arasındaki gerilim adliyeye taşındı.

Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, arsa sahibi Çiftçiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suçlamalar ise şöyle: Nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, sahte fatura düzenleme ve kullanma, yanıltıcı belge kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama…

İmar planlarında ticaret merkezi ve turizm alanı olan 23 bin metrekarelik arazide yükselen Çiftçi Towers için Beşiktaş Belediyesi’nden apart otel yapı ruhsatı alınmasına rağmen, 308 lüks konut ve alışveriş merkezi inşa edildi. SÖZCÜ’nün konuyu gündeme getirmesi ile kaçak inşaat nedeniyle iki yıl boyunca mühürlü kalan 46 katlı iki blokluk proje için imar barışından yararlanıldı ve mühür söküldü. Ancak, 3 yılda tamamlanması gereken proje 8 yıl olmasına rağmen hala bitirilemedi.

KAÇAK YAPI İTİRAFI

Her biri milyonlarca dolar değerinde olan rezidansları Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, komedyen Cem Yılmaz gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri satın almıştı. Geç teslim nedeniyle yatırımcılar, zarara uğradıklarını ifade ederek yargıya başvurmuştu.

Türkerler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, alıcılara geçtiğimiz yıl temmuz ayında gönderdiği mektupta inşaattaki gecikme nedeniyle arsa sahibi Çiftçiler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çiftçi’yi suçlamıştı. Kazım Türker, Çiftçi ailesine ait bazı özel dairelerin içine kat ilavesi ve yüzme havuzu yapıldığını, imara aykırı aşımlara gidildiğini vurgulamıştı.

TÜRKERLER’DEN İKİNCİ MEKTUP

Çiftçiler’in kendilerine verilen öncelikli satış hakkını yok sayarak konutları ucuz fiyatla elden çıkardığını iddia eden Türker, hak ediş ödemelerini de alamadıklarını bildirmişti. Çiftçiler tarafından aldatılma girişimiyle karşı karşıya olduklarını savunan Türker, alışveriş merkezinin tamamlanması için ek finansmana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türker, 2020 yılının sonunda Hakan Çiftçi ve kat maliklerine bir mektup daha yazdı.

“Bu sana son uyarımdır” başlıklı söz konusu mektupta Çiftçi’ye projenin tamamlanması için bankalarla anlaşma yapması çağrısında bulunan Türker 10 gün süre verdi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Türker, Hakan Çiftçi’nin konuyla ilgili adım atmaması üzerine 28 Ocak 2021’de soluğu adliyede aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Türkerler İnşaat’ın avukatları nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, sahte fatura düzenleme ve kullanma, yanıltıcı belge kullanma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları bakımından gerekli soruşturmanın yapılması ve Çiftçi ve/veya belirlenecek diğer şüphelilerin cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını talep etti.

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