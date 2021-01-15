Salgınla uçan villa fiyatları düşüyor

Pandeminin adeta alt üst ettiği gayrimenkul piyasasında şimdi de tersine hareket bekleniyor. Ünlü emlak müşaviri Salim Taşçı, pandemi sürecinde insanların çok katlı apartmanlardan müstakil konutlara yönelmesiyle birlikte villa fiyatlarının adeta uçuşa geçtiğini, son dönemde ise villalara olan talebin hız kaybettiğini söyledi.

Taşçı, 2020 Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre Çeşme, Bodrum, Urla, Alanya, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Ayvalık'taki 2+1 yazlık fiyatlarının yüzde 33.5 ila yüzde 71.8 oranında arttığını belirtirken, “Fiyatlar artık zirveye ulaştı. Aşının etkisiyle ‘uçan villalarda' ciddi düşüşler yaşanacağının sinyalleri gelmeye başladı. Fiyat düşüşünün bölgelere göre değişmekle birlikte yüzde 35 ila yüzde 50'leri bulacağını tahmin ediyoruz. Pandemi villalarında alış döneminin bittiğini, satış döneminin başladığını söyleyebiliriz” dedi.

SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Taşçı, hayatın henüz normale dönmemiş olmasına rağmen aşı haberleriyle birlikte alım sürecinin belirgin şekilde düştüğünü, satış sürecinin hız kazanmaya başladığını söyledi. Fiyat düşüşünün bazı yörelerde üçte bir, bazı yörelerde yarıya yakın olmasını beklediklerini belirten Taşçı, “Köy evleri bile büyük rağbet görüyordu ancak bu dönem de bitti” diye konuştu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANTALYA’DA OLDU, ÇEŞME ADETA UÇTU

Salim Taşçı'nın internet üzerinden yapılan satışlarla ilgili hazırladığı analiz raporuna göre, 2020 Aralık itibarıyla son bir yılda 2+1 orta ölçekli villa fiyatlarında en büyük artış yüzde 71.1 ile Antalya'da yaşandı. Aralık 2019'da 900 bin liraya satılan Antalya'daki villalar Aralık 2020'ye gelindiğinde 1 milyon 540 bin liraya alıcı buldu. Yazlıkların yoğun talep gördüğü ilçeler arasında ise en büyük fiyat artışı yüzde 71.8'le Çeşme'de oldu.