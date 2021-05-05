Shutterstock kurucusu evini 52 milyon dolara satışa çıkardı

Ünlü emlak şirketi Douglas Elliman'da dikkat çeken bir ilan yer aldı. Shutterstock kurucusu ve eşine ait bu ilan da 10.269 metrekarelik Bridgehampton evi 52 milyon dolara satışa çıkarıldı. Shutterstock’un milyerder kurucusu ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Jonathan Oringer, satışa sunduğu evi 2014 yılında 40 milyon dolara satın almıştı.

Ancak çift 6 ay önce Miami'den ev almış, ayrıca kısa bir süre önce de Florida'ya taşınmıştı. Oringer taşınmasıyla ilgili olarak da Miami'de teknoloji girişimlerine yatırım yaptığını söylemişti.

Oringer'ın gözden çıkardığı ev; 2 dönümlük arazide, bir ana süit ve 1.800 metrekarelik veranda ve teraslar ile birlikte oldukça geniş bir alana sahip. Sahile inen özel ışıklı bir yürüyüş yoluna çıkan 1.800 metrekarelik avlusu da dikkat çeken diğer detaylar arasında.

Evin içinde bir asansör, yemek ve mutfak alanı, barlı bir oda, spor salonu ve havuza açılıp spa içeren oyun odası yer alıyor. Tavandan tabana cam pencereler ile kaplanan ev; okyanus ışığını ve manzarasını en üst düzeye çıkarıyor.

Bol veranda alanına ek olarak oturma odasında da şömineye yer everilerek iç mekandaki konfor da üst seviyelere çıkarılmış.

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