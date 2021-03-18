Silikon Vadisi’nin en pahalısı satılıyor: Yeryüzündeki cennetin bedeli 1 milyar TL

ABD ve dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nin en pahalı mülkü satışa çıktı. California’nın Woodside bölgesinde yer alan 300 dönümlük arazi üzerinde 7 ev bulunuyor.

İçinde üç yüzme havuzu, meyve bahçeleri ve tenis kortu da bulunan adeta yeryüzündeki cennet için 135 milyon dolar (1 milyar TL) fiyat biçildi.

Her evin kendine ait özel alanının bulunduğu arazide, geniş ormanlık alan da dikkat çekiyor. Arazi içinde yaban hayatından geyikler, ‘Büyük mavi balıkçıl’ gibi kuş türlerine rastlamak mümkün.

1911 yılında Mortimer Fleishhacker Sr. tarafından inşa edilen evler, İtalya’da yaşayan torununun çocuğu Marc Fleishhacker ve 9 kuzeni tarafından Christie’s aracılığıyla satışa çıkarıldı.

San Jose yakınlarındaki Woodside 5 bin 500 kişinin yaşadığı bir bölge. Bölgede yaşayanlar arasında Oracle’ın kurucularından Larry Ellison gibi isimler de yer alıyor.