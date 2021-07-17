Tarihi fabrikanın arazisine imar planı dayanmıyor…

Beyoğlu'nda Haliç kıyısında 1952 yılında Eluaşvili ailesi tarafından kurulan Hasköy Yün İplik Fabrikası’nın arazisinin imarı 2018 yılında İBB tarafından tartışmalar arasında değiştirilmişti.

Ege Yapı'nın, AVM ve ofis projesi geliştirdiği yaklaşık 14 dönümlük tarihi fabrika arazisinin imarı, projeye uygun hale getirilmek için bugüne dek birkaç kez değiştirilip imar artışı sağlanmıştı.

Son olarak İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumları sırasında Hasköy Yün İplik Fabrikası'nın arazisiyle ilgili bir plan değişikliği daha gündeme geldi.

“UYGULAMADA GÜÇLÜK ÇIKTI”

Parsellerin tamamının aynı özel mülkiyette olmasına karşın alanın fonksiyon ve yapılanma koşulları açısından parçacıl olmasının uygulamada güçlük çıkarması nedeniyle bu değişikliğin istendiği belirtildi.

Mevcut imar planlarındaki ”emsal:1.65, yükseklik:5 kat” yapılanma koşulları korunarak, arazi sahibinin talebi doğrultusunda ilkokul, park ve ticaret alanı fonksiyonlarının yerleri tekrar düzenlendi.

PARK KÜÇÜLDÜ, SOSYAL TESİS İPTAL

Beyoğlu Belediye Meclisi'nde oyçokluğu ile kabul edilerek gereğinin yapılması için İBB Meclisi'ne gönderilen değişiklik teklifi ile ilgili İBB Planlama Müdürlüğü dikkat çeken tespitlerde bulundu.

14 bin metrekarelik planlama alanının; teklif ile 4 bin 64 metrekaresinin ilkokul, 322 metrekaresinin park, 9 bin 341 metrekaresinin de ticaret alanı olarak önerildiği aktarıldı.

Mevcut planda 622 metrekarelik parkın 322 metrekareye düşürülmüş olduğu, iptal edilen sosyal tesis alanı yerine ise hizmet ettiği etki alanı içinde yeni bir alan ayrılmadığı kaydedildi.

İNŞAAT ALANI 14 BİN 400 METREKAREYE ÇIKARILDI

9 bin 738 metrekare olan toplam inşaat alanının teklif plan ile yaklaşık 14 bin 440 metrekareye çıkartıldığı, bölgeye ilave inşaat alanı getirildiği, trafik ve hareketli nüfusun arttırıldığı vurgulandı.

2020 yılında yürürlüğe giren değişiklik ile “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”na, “parsel bazında nüfus ve yapı yoğunluğunu arttıran plan değişikliği yapılamaz” hükmünün eklendiği hatırlatılarak yapı yoğunluğunu arttıran bu planın yasaya da aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Artan inşaat alanına bağlı olarak Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün ayrılmasını şart koştuğu ilave yeşil alana ilişkin düzenleme yapılmadığı belirtildi.

“TİPİK BİR ÖRNEK”

İBB Planlama Müdürlüğü'nün bu uyarılarına rağmen AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu plan değişikliğini uygun buldu. Komisyon raporu mecliste de CHP'nin muhalefeti AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Solmaz “Ranta dayalı imar plan değişikliğinin tipik bir örneği. Burada daha çok rant içeren her talebini karşılarsak İstanbul yaşanmaz hale gelir” diyerek tepki gösterdi.

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