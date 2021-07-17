TL değer kaybetti, yerli daha az ‘ev’lendi, yabancı talebi patladı

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşti. Kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle ipotekli konut satışı yüzde 60,9 azalışla 104 bin 168 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 azalışla 167 bin 878, ikinci el konut satışları yüzde 9,9 azalışla 384 bin 932 olarak gerçekleşti.

Konut piyasasındaki bu olumsuz tabloya rağmen, yabancı yatırımcılar Türk Lirası’ndaki değer kaybını fırsat bildi.

İKİ YABANCIDAN BİRİ İSTANBUL’DAN ALDI

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 artarak 20 bin 488 oldu.

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında yabancıların konut yatırımı için en çok tercih ettiği kentin 10 bin 108 adetle İstanbul olduğu görüldü. Bu kenti 3 bin 990 adetle Antalya ve bin 276 adet ile Ankara takip etti.

EN ÇOK İRAN VE IRAKLILAR

Konut yatırımı için Türkiye’yi en fazla tercih eden yabancıların en fazla İran ve Irak vatandaşları olduğu görülüyor. Ocak – Haziran 2021 döneminde Türkiye’de İranlılar 3 bin 70, Iraklılar ise 3 bin 19 konut satın aldı. Bu ülkeleri bin 759 ile Ruslar ve bin 277 ile Afganlar izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu konut alımı yapan yabancıların uyruklarını 2015 yılından itibaren açıklamaya başladı. O tarihten bu yana İranlılar 21 bin 534 konut alırken, Iraklıların söz konusu dönemde Türkiye’den 36 bin 563 konut aldığı görülüyor.



BU YIL REKOR BEKLENİYOR

Türkiye İstatik Kurumu’nun verileri yayınlamaya başladığı Ocak 2013’ten Haziran 2021’e kadar geçen sürede yabancılara toplam 220 bin 351 adet konut satışı yapıldı.

Söz konusu dönemde en yüksek satış gerçekleştirilen yıl 45 bin 483 adetle 2019 yılı oldu.

2017 yılından itibaren Türk Lirası’ndaki değer kaybının hız kazanmasıyla yabancıların konut satışlarının o tarihten bu yana neredeyse yüzde 100 arttığı görülüyor.

Uzmanlar bu yıl satış grafiğine bakarak pandemiye rağmen yabancıların konut alımının 50 bin adedi geçerek rekor kırmasını bekliyor.

VATANDAŞLIK VERİLİYOR

2018 yılına kadar bankaya en az 3 milyon dolar para yatıran ya da Türkiye’den en az 1 milyon dolar değerinde gayrimenkul satın alanlara aileleriyle birlikte vatandaşlık verilirken, mevduat şartı 500 bin dolara, gayrimenkul şartı 250 bin dolara çekildi. Vatandaşlık şartının gevşetilmesi İstanbul, Antalya ve Ankara başta olmak üzere ülke genelindeki konut ve iş yerlerine büyük bir yabancı akını başlattı.

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