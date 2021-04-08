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Ünlü basketbolcu Shaq O’Neal evini satışa çıkardı

NBA'in bir dönemine damga vurmuş olan efsanevi basketbolcu Shaquille O'Neal'ın başı Florida'daki eviyle dertte. 12 yatak odalı evi 2018'den beri satışta olan ev ile ilgilenen potansiyel bir alıcının vazgeçmesi üzerine Shaq lakaplı basketbolcu yine evini satılığa çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 08/04/2021
HaberlerEmlak
Ünlü basketbolcu Shaq O’Neal evini satışa çıkardı

Basketbol dünyasının en popüler simalarından biri olan Shaquille O’Neal, Florida’daki evini yine satılığa çıkardı.

Shaq’in araçlarını sergilemek için oluşturduğu alan da dikkat çekiyor.

Florida’da 12 yatak odalı ve 17 araçlık bir otoparkının olduğu ev yaklaşık 12 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanıyor.

Çok sayıda yatak odasının bulunduğu evde 4 adet giyinme odası yer alıyor.

2018 yılından beri evini satmakla uğraşan O’Neal, Ocak ayında bir alıcı ile anlaşmıştı. Fakat bir süre sonra alıcı evi satın almaktan vazgeçince Shaq tekrar evini satışa çıkardı.

12 kişinin rahatça yemek yiyebileceği bir alan da bulunuyor.

2018 yılında 28 milyon dolara evini satılığa çıkaran Shaq’in Ocak ayında 16.5 milyon dolara anlaştığı belirtildi. Fakat Shaq’in alıcının vazgeçmesinden dolayı yine fiyatta indirime gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Evin içinde bir basketbol sahası da bulunuyor.

Orlando’nun dışındaki Louise ve Butler göllerinin arasında yer alan evde 12 kişilik bir masa, dev bir mutfak adası, Olimpik yüzme havuzu boyutlarından çok daha büyük bir havuz bulunuyor.

Ünlü basketbolcu, 4 yıldır evini elinden çıkarmaya çalışıyor.

Evin içerisinde bütün ekipmanlara sahip bir basketbol sahası yer alırken, basketbol sahasında Shaq’in 2006 yılında şampiyonluk kazandığı Miami Heat’in logosunun da olduğu belirtildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:49,