Ünlü basketbolcu Shaq O’Neal evini satışa çıkardı

Basketbol dünyasının en popüler simalarından biri olan Shaquille O’Neal, Florida’daki evini yine satılığa çıkardı.

Florida’da 12 yatak odalı ve 17 araçlık bir otoparkının olduğu ev yaklaşık 12 dönümlük bir arazi üzerinde konumlanıyor.

2018 yılından beri evini satmakla uğraşan O’Neal, Ocak ayında bir alıcı ile anlaşmıştı. Fakat bir süre sonra alıcı evi satın almaktan vazgeçince Shaq tekrar evini satışa çıkardı.

2018 yılında 28 milyon dolara evini satılığa çıkaran Shaq’in Ocak ayında 16.5 milyon dolara anlaştığı belirtildi. Fakat Shaq’in alıcının vazgeçmesinden dolayı yine fiyatta indirime gitmeyi düşündüğü belirtildi.

Orlando’nun dışındaki Louise ve Butler göllerinin arasında yer alan evde 12 kişilik bir masa, dev bir mutfak adası, Olimpik yüzme havuzu boyutlarından çok daha büyük bir havuz bulunuyor.

Evin içerisinde bütün ekipmanlara sahip bir basketbol sahası yer alırken, basketbol sahasında Shaq’in 2006 yılında şampiyonluk kazandığı Miami Heat’in logosunun da olduğu belirtildi.

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