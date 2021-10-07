Yabancıya 250 milyon TL’lik konut satışı iptal

Yabancıya vatandaşlık için gayrimenkul satışında hülle haberimiz sonrası ekspertizler Ankara’dan atanmaya başlayınca, raporlar 250 bin doları tutmamaya başladı. Bunun üzerine toplam 250 milyon TL’lik satışın iptal olduğu belirtiliyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Sözcü Gazetesi'nde yer alan yabancıya ev satışında hülle haberi sonrası yapılan düzenleme, vatandaşlık için şişirilmiş fiyata gerçekleştirilen ev satışlarını durdurdu. SÖZCÜ'nün 15 Eylül'de yayımlanan “Yabancılara vatandaşlık için ev satışında düşük fiyatlı evlerin tapuda 250 bin dolar değerindeymiş gibi gösterildiği ve bu durumun o bölgelerdeki ev fiyatlarını sanal olarak artırdığı” haberi yankı yaptı. Haberin ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından “Yabancıların Taraf Olduğu Süreçlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına Ait Yol ve Esaslar” başlıklı genelgeye yenilikler getirildi.

Genelgede, değerleme şirketlerini 20 Eylül 2021 itibarıyla yapay zekanın ataması öngörüldü. Bunun ardından pek çok bölge için ekspertiz raporu düzenleyen uzmanlar Ankara'dan bilgisayar sistemi ile atanmaya başlayınca düzenlenen ekspertiz raporları ile tapuya gösterilmesi planlanan rakam arasında farklılıklar ortaya çıktı. Bunun üzerine 250 bin doları tutmayan raporları gören yabancılar alımları iptal etmeye başladı. 10 günde piyasada toplam 250 milyon TL'lik satışın iptal edildiği konuşuluyor Gayrimenkul Brokerı Songül Toprak Özsan, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Yabancıya konut satışı, geçici süreyle durdurulmalı. Ofis ve dükkana izin verilmeli. Ayrıca gayrimenkul alana vatandaşlık değil oturum izni verilebilir. Vatandaşlık parayla satılmayacak kadar değerlidir.”

Sektör temsilcileri bazı inşaat firmalarının kendi ekspertiz firmalarını kurduğunu, yeni düzenlemenin bu “sistemi” bozduğunu anlattı. İstanbul'da Başakşehir, Esenyurt, Bahçeşehir gibi bölgelerde belirli projelerde tüm bloğun Ortadoğululara satıldığı belirtiliyor. Özsan, “Bir sitedeki yabancı oranı yüzde 3-5'i geçmemeli” dedi.

Çinliler ABD'ye vize hayaliyle Vadi İstanbul'u mesken tuttu

Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, yabancıların vatandaşlık için Türkiye'den konut almasının piyasayı nasıl oynattığını bir örnekle anlattı: “Örneğin geçen günlerde Çinliler bir ajans üzerinden Vadi İstanbul'dan 20 daire birden aldı. Nedeni ABD'ye gitmek… TC pasaportu olduğunda vize alabiliyorlarmış. Çinli ajans 100 daire satışı için de ön görüşme yapınca Vadi İstanbul'da konut fiyatları uçtu. Türkiye vatandaşlarının konut bulamadığı bugünlerde bu durum önemli bir sıkıntı yaratıyor.”