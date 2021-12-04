Muğla’da yağışlı hava can aldı

Muğla’nın Yatağan ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybeden mermer işçisi otomobili ile uçuruma yuvarlandı. İşçi Hayrettin Yörük olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Kavaklıdere ilçesi arasındaki karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada evli ve iki çocuk babası mermer işçisi 45 yaşındaki Hayrettin Yörük kullandığı 48 AGP 099 plakalı kamyonet ile aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yörük'ün uçuruma düştüğünü görenler ambulans ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Yörük'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yörük'ın olay yerine gelen ailesi, yakınları ve iş arkadaşları büyük üzüntü ve şok yaşadı.

Yörük'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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