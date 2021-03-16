Temeli atılalı tam 9 yıl oldu! Hızlı tren hala ortada yok

AKP iktidarında merkezi yatırımlarda pay alamayan Bursa’nın hızlı tren bekleyişi sürüyor. Bursa Hızlı Tren Projesi, temelinin atıldığı 2012’den buyana 9 yıl geçti.

“BOŞ VAATLER ZAMAN KAYBI”

Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Henüz ortada ne tren var ne demiryolu. AKP hükümetleri Bursa’ya ve Bursalılara boş vaatlerle zaman kaybı yaşatıyor” dedi.

“ÜVEY EVLAT MUAMELESİNE TABİ TUTUYOR”

Bursa’nın AKP döneminde ikinci plana itildiğini aktaran Karaca, şu ifadeleri kullandı;

*Üvey evlat muamelesine tabi tuttuğu Bursa’yı oyalayan AKP hükümeti, Ankara-Sivas hattını tamamladı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın performansı üzerinde testlere 25 Ocak’ta başlandı.

*Ülkemizin her şehrinde olsun hızlı tren. Yozgat’a, Sivas’a elbette ki sözümüz yok. Güle güle yolculuk yapsınlar. Ama Bursa’nın AKP hükümeti tarafından göz göre göre ikinci plana itildiği, merkezi yatırımlardan Bursa’nın hak ettiği yatırımları AKP döneminde hiç alamadığı, sağlıktan-ulaşıma Bursa’nın her alanda döküldüğü gerçeğini de hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.

“BİNALİ YILDIRIM, 2017'DE TAMAMLANACAK DİYE SÖZ VERMİŞTİ”

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Hızlı Tren hattının 2017 yılında tamamlanacağı sözünü verdiğini hatırlatan Karaca şunları söyledi;

*Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanıydı. Geldi Bursada temel attı, 2012 yılında… O törende konuşuyor Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olarak… Diyor ki; “Hani inşaatlarda tabelalar olur; ‘İnşaat dolayısıyla verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz’ diye. Biz de artık tabelalara yazacağız; memleket için yaptığımız yollardan, çalışmalardan dolayı muhalefete verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz’ diye…”

*Çok iddialı bir söz değil mi? Yol yapıyorlarmış da, muhalefete verdikleri rahatsızlıktan ötürü de özür diliyorlarmış. Geçiş garantili köprüler, araç garantili tüneller, hasta garantili hastanelerle yıllardır milletin parasını çarçur eden AKP iktidarının iş bilmezliği, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryoluyla bir kere daha ortaya çıktı halbuki…

*Binali Yıldırım’a göre, 2017’de tamamlanacaktı, muhalefet de pek rahatsız olacaktı bu büyük başarıdan… Bitti mi, Bursa’ya hızlı tren geldi mi, Bursalıların tren hasreti sona erdi mi? Hayır! 2018’de bitecek dediler, bitti mi, hayır!

“ERDOĞAN'IN SEÇİM BEYANNAMESİNDE 2020'DE BİTECEK DENİLDİ”

Projenin bitirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde yer aldığına dikkat çeken Karaca, “2018’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde zikredilerek 2020’de tamamlanacağı vaat edildi. Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde verdiği sözü tuttu mu? Hayır!” ifadelerini kullandı.

“2-3 AYDA BİR MÜJDELER UÇURUYORLAR”

“Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2020’de tamamlanacağını seçim beyannamesine yazarak bir anlamda siyaseten söz verdiği Bursa-Bilecik hızlı tren projesi maalesef halâ sürünüyor” diyen Karaca, “Şimdi ise 2020’de olmadı, 2023’te tamamlanacak diyorlar… Masallardaki yalancı çoban bile bu kadar komik duruma düşmedi. Tren bitecek, tren gelecek, Bursa-Ankara yolculuğu 2 saate inecek. Sürekli konuşuyorlar, 2-3 ayda bir müjdeler uçuruyorlar… Gazeteler manşet yapıyor. Masal tabii… Hiçbir şey olduğu yok” şeklinde konuştu.

“SAYENİZDE BU HASRET 68 YILA ÇIKTI”

Karaca, AKP’nin bir türlü tamamlayamadığı Hızlı Tren projesini şu sözlerle eleştirdi;

*Elbette ki soracağız, nerede Bursa’nın demiryolu? Neden bitmiyor? Neden bitiremiyorsunuz? Hani nerede, bitmesiyle muhalefete rahatsızlık verdiğini iddia ettiğiniz o demiryolu? Muhalefet sizin memlekete yapacağınız hizmetten rahatsız olmaz, yıllarca müjde müjde diye ortalıkta dolaşıp, milletin milyonlarca lirasının harcandığı o devasa projeleri yarım bırakmanızdan rahatsız olur.

*Milletin parasının çarçur edilmesinden rahatsız olur. Temel atma töreninde, ‘Bursa’nın 59 yıllık tren hasreti bitiyor’ diye şişinenlere söylemek isteriz. AKP’nin beceriksiz mali yönetimi nedeniyle, Bursa’nın tren hasreti 2012’de 59 yıllık iken, sayenizde bugün itibarıyla 68 yıla çıktı…Bursa, sizin hesabınızla tam 68 yıldır trene hasret.

*2023’te gerçekten tamamlayıp çalıştırmaya başlayabilirseniz, Demokrat Partili Başvekil Adnan Menderes’in imzasıyla 1953’te kapatılarak rayları sökülen Mudanya tren hattından tam 70 sene sonra Bursa’da tren hasreti gerçekten bitmiş olacak.

“HIZLI TREN DİYE BAŞLADI, YÜK TRENİ ÇIKTI”

Projenin hızlı tren diye başlayıp sonrasında yük treni işine döndüğünü belirten Karaca sözlerini şöyle noktaladı;

*“250 kilometre hıza uygun son teknolojik sistemlerle donatılmış olarak inşa edileceği açıklanan projede Bursa-Bilecik arasının 35 dakika, Bursa-Eskişehir arasının 1 saat, Bursa-Ankara arasının 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arasının 2 saat 15 dakika, Bursa-Konya arasının 2 saat 20 dakika, Bursa-Sivas arasının ise 4 saate ineceği ifade ediliyordu Peki, gerçekten de öyle mi olacak? Hayır, öyle olmayacak.

*Çünkü köprülerin altından çok sular aktı… İlk başta yüksek hızlı trenden söz ediliyordu, bugünlerde ise eğer gerçekleşirse, ‘yüksek standartlı demiryolu’ olacak… Aynı hatta yük treni de çalışacak…

*Yüksek hızlı trenle başlayıp yük trenine evirilen bu standart kaybı bile, AKP’nin nasıl başarısız proje yönettiğinin bir fotoğrafıdır. Öyle anlaşılıyor ki, Bilecik-Bursa tren hattını, hem de ilk günden buyana talep edildiği gibi yüksek hızlı tren projesi olarak tamamlamak, ilk seçimde göreve gelecek CHP iktidarına nasip olacak. O günü heyecanla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediye icra borcunu ödemeyen çalışanlarının iş akitlerini fesh edecek