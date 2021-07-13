Zaman aşımına 3 gün kala yakalandılar

Olay, 14 Temmuz 2001’de Üsküdar, Kiraztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Aşçı Ramazan Aksu 7 yerinden bıçaklanarak, çarşafla boğularak öldürüldü. Olayla ilgili o dönem yapılan çalışmalarda, bir kimlik ve 3 farklı parmak izine rastlandı.

Bulunan kimliğin sahibinin ifadesine başvuruldu. Daha önce kimliğini kaybettiği ve kayıp ilanı verdiği ayrıca da olay günü İstanbul’da olmadığı anlaşılınca serbest kaldı. Parmak izlerinin sahipleri bulunmayınca dosya rafa kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri o cinayetle ilgili dosyayı yeniden raftan indirdi. Yapılan araştırmalarda o dönem bulunan kimlik üzerine bir telefon kartı alındığı tespit edildi. Telefon kartını alan kişinin eşiyle görüştüğü belirlendi. Şüphelinin yaptığı görüşmeden kimlik kartından hat alan kişinin Yunus B. olduğu tespit edildi. Yunus B.’nin kimliği askerlik yaptığı sırada arkadaşından çaldığı öne sürüldü.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞTİRİLDİ

Cinayet Masası polisleri o dönem bulunan parmak izleriyle ilgili yeniden karşılaştırma yaptı. Türkiye’de alınan tüm parmak izlerinin kayıtlarının tutulduğu APFİS sitemi üzerinden yapılan eşleştirmelerde 2 şüpheli de belirlendi. Parmak izleri eşleşen R. A. (44) ve S.E. (43) de gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI

Araştırmaların arından cinayet davasında 20 yıl olan zaman aşımına 3 gün kala polis operasyon düzenledi. R.A. tutuklanırken, Y.B. için ev hapsi uygulandı. Arkadaşının kimliğini çalaran S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.