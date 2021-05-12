1.9 milyonluk kamu ihalesinde bir otobüs dolusu iddia

Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik (ESK) Genel Müdürlüğü, kooperatifçiliği tanıtmak için 2020'de bir proje hazırladı. Projenin finansmanı için Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmayan TOBB'un İç Ticaret Geliştirme Payı kullanıldı. Onayı dönemin Bakanı Ruhsar Pekcan verdi. Projeye göre, özel bir şirketten otobüs hizmeti satın alınacak, devletin bürokrat ve teknik ekibi, otobüsle il il dolaşarak kooperatifçiliği halka anlatacaktı.

Hizmet alımı ihalesini Horizon isimli bir firma kazandı. Ancak ihale firmanın gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle iptal edildi. İkinci ihaleyi ise Keçiören eski Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın oğlu Yusuf İslam Ak'a ait SATA Reklam Limited Şirketi aldı. İhale yöntemi tartışılırken, ESK'da otobüs projesinin de dahil olduğu kooperatiflerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy ile Mustafa Ak'ın ‘dünür' olduğu ortaya çıktı.

İhalenin 1.6 milyon lira bedelle sonuçlanmasına rağmen firmaya 1.9 milyon lira ödendiği iddia edildi. Firmanın lansman yapmadığı halde yapmış gibi fatura edip parasını istediği, ESK Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın ödeme için talimat verdiği, ancak daire başkanının direndiği iddia edildi.

Yusuf İslam Ak'ın kayınvalidesine ait kafede çalışan bir personelin de otobüste görev almış gibi gösterilerek para ödenmek istendiği iddiası ortaya atıldı. Yapılmayan lansman ile kafe personeli için ödemelere karşı çıkan daire başkanının görevden alındığı iddia edildi.

İlginizi Çekebilir CHP'li Öztrak'tan Ruhsar Pekcan fıkrası: Kediye ciğer emanet ettiler

İlginizi Çekebilir Konu: Ruhsar Pekcan