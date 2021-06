1 gün evli kaldı, 4 yıldır nafaka ödüyor! Ankara’ya kadar yürüyecek

32 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Mustafa Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu'dan Ankara'ya yürümeye başladı. Yaklaşık 60 kilometrelik yürüyüşün ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesine ulaşan 32 yaşındaki genç, Kastamonu-Ankara karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 250 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaşacak Duman, 8 yıldır çocuklarının yüzünü göremeyen Dursun Türkan’ın da eşlik ettiği yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmayı hedefliyor.

ÇOCUKLARIMIN YÜZÜNÜ BANA GÖSTERMİYOR

Eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia eden Dursun Türkan, “Zonguldaklıyım fakat Gebze'de ikamet ediyorum. 8 yıldır çocuğuma nafaka ödemekteyim ve 10 yıldır da çocuğumu göremiyorum. Her görmeye gittiğimizde eski eşim başka illere gidiyor, çocuğumu benden kaçırıyor. Ben, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan seslenmek istiyorum, bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Tek mağduriyetimiz budur” dedi.

Çocukları için her ay 500 TL nafaka ödediğini söyleyen Türkan, şunları gösterdi:

– Bundan 4 yıl önce çalıştığım işten çıkartıldım. Bundan dolayı da ödeyemedim. İşsiz kaldım. 4 yıldır da nafaka ödeyemiyorum. Şu anda 11 bin TL nafaka borcum bulunuyor. Bu yüzden her icraya verdiklerinde işimden oluyorum. İşten atılıyorum. Buradan nafaka mağduru olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu yasanın düzelmesini istiyoruz. Çocuklarım şu anda büyük kızım 11 yaşında, diğer kızım 6 yaşında. Çocuklarıma her nafaka ödediğimde herhangi bir ihtiyaçları karşılanmıyor. Her ödediğim nafakayı eski eşim kendisine harcamaktadır. Ben, asgari ücret ile geçinen bir insanım.

10 YILDIR GÖREMİYORUM

– Şu anda kendim başkasıyla evliyim. Sonuçta bende bir insana bakmaktayım. Ne yazık ki çocuklarımı 10 yıldır da göremiyorum. Ben, bir nafaka mağduru olarak Mustafa kardeşimi gördüm televizyonlarda. Bende, Mustafa kardeşim ile irtibata geçerek kendi mağduriyetimden bahsettim ve kendisine katılmak istediğimi söyledim. Sağ olsun beni kabul etti, teşekkür ediyorum kendisine. Biz, Kastamonu'dan Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. (DHA)