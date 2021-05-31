1 günde sınavsız memuriyet

AKP'li belediyelerde özel kalem müdürlükleri aracılığıyla birçok isim “sınavsız memur” oldu. Bu durum Sayıştay raporlarına da yansıdı. Buna göre; istisnai kadro üzerinden sınavsız olarak özel kalemlere getirilenler, kısa süre içerisinde, yine sınavsız olarak memuriyete geçiş yapıyor. Boşalan özel kaleme yeni bir isim alınıyor ve o da çok geçmeden memur oluyor. Bunların arasında, 1 gün çalışıp memur kadrosuna geçirilenler, İçişleri Bakanlığı'ndan onay almamış olanlar da var.

Sayıştay, “Özel kalemler, memuriyete sınavsız girişin yolu olarak kullanılmaktadır. Bu atamalarda öncelikle kurum çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadı” dedi. İşte, Sayıştay raporlarına yansıyan belediyelerdeki o atamalara bazı örnekler:

İstanbul Esenler Belediyesi: 2009 yılından bu yana özel kalem müdürlüğü kadrosuna 19 farklı kişi atandı. Açıktan yapılan atamalarla görevlendirilenler, memuriyete sınavsız geçti. Biri biyolog olarak atanırken bir başkası mimar yapıldı. İçlerinde, bakanlık onayı olmayanlar da bulunuyor.

Manisa Yunusemre Belediyesi: 2 dönemde seçilen aynı belediye başkanı, özel kalem müdürlüğü kadrosuna 4 farklı kişiyi atadı. Bunlardan biri görevde 1 gün, diğeri de 5 gün kaldı. Daha sonra sınavsız memur yapıldı.

Malatya Belediyesi: Özel kalem müdürlüğü koltuğuna atanan kişi, buradaki 10 günlük görev süresi sonunda bir bakanlığın memur kadrosuna nakledildi.