1 Haziran corona verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı ve can kaybı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Haziran Salı gününün verilerine göre, 223 bin 482 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 54 milyon 362 bin 791’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜSTÜNDE

Son 24 saatte, semptom gösteren 602 hastayla birlikte 7 bin 112 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516’ya çıktı. Can kaybı da 129 artarak 47 bin 656’ya yükseldi.

1241 AĞIR HASTA VAR

Bugün, 9 bin 457 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.8, ağır hasta sayısı da bin 241 oldu.

DÜN 122 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 31 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 596 hastayla birlikte 6 bin 493 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 122 kişi hayatını kaybederken 9 bin 582 kişi de sağlığına kavuşmuştu.