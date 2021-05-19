1 Haziran’dan sonra yasaklar kalkacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeye değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

*Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar.

*Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz hem de dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.

“MÜMKÜN OLDUKÇA KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

*Geldiğimiz noktada günde 250-300 kişi kaybediyor. Alınan tedbirlerle vaka sayıları 60 binlerden 10 binlere düştü. Vatandaşlarımız büyük fedakarlık gösterdi. Vaka sayıları düşüşe geçti. 1 Haziran’dan sonra bir takım tedbirlerimiz olabilir ancak aşılamalar olursa adım adım rahatlayacağını tahmin ediyorum.

Hafta içi ve hafta sonu yasaklarından iyi sonuçlar aldık ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil. Mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

*Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran’dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir.

*Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

Programda yaptıkları anketlerin sonuçlarını da paylaşan Soylu, “Son seçimden bugüne kadar Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 51,5 altına düşmedi. AK Parti 40-40,5 seviyesi. MHP 10,5-11 seviyesi. CHP’nin de oy oranını da söyleyeyim. Yüzde 20,5’la 21. Yüzde 19’u da gördü” dedi.

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