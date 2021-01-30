1 kilo balık için 3 bin 500 kişi kuyruğa girdi

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere 3,5 ton istavrit dağıttı.
Kaptanpaşa Mahallesindeki Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün önüne gelen dar gelirli vatandaşlar dağıtılan balıkları alarak evine gitti.
Balık dağıtımı yapılırken zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için vatandaşları sık sık uyardı.
Ücretsiz dağıtılan balıklara ilişkin bilgi veren Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Muhammet Koçoğlu, “3 bin 500’e yakın aileye, 1’er kilo veriyoruz. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaya çalışarak dağıtımı gerçekleştiriyoruz” dedi. DHA