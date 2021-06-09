1 Mayıs davası başladı: “1 Mayıs yargılanamaz”

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile diğer sanıklar, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs 2020 günü, DİSK binasının önünden, temsili bir biçimde arkadaşlarımızla birlikte Taksim Meydanına gitmek için yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Yürüyüşümüz, emniyet güçleri tarafından güç kullanılarak engellendi. 1 Mayıs günü, resmi tatil olması ve pandemi sebebiyle sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tüm işçiler çalıştırılıyordu. 1 Mayısı kutlamak için Taksime yürüyüş gerçekleştirmek istedik. Pandeminin başları olmasına rağmen, tüm pandemi kurallarına uyarak yürüyüşümüzü gerçekleştirmek istemiştik. Şu anda ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden de suçlanıyoruz. Beraatlerimizi talep ediyorum” dedi.

“ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK”

Mahkemede savunması alınan diğer DİSK yöneticileri, suçlamaları kabul etmeyerek, Anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraatlarini talep ettiler. Sendika yöneticileri, hüküm kurulduğu takdirde, açıklanmasının geri bırakılmasını istemediklerini söylediler.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin kamera görüntülerinin istenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazılamasın ve bazı avukatların yazılı savunmalarını sunmaları için süre verdi.

Mahkeme, Faruk Işık hakkında zorla getirilme kararı vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



“HUKUK DIŞI BİR İNATLA DEVLET YÖNETİLMEZ”



Adliye önünde açıklama yapan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, yargının asıl görevinin Türkiye’yi devlet-mafya-siyaset ilişkilerinden korumak olduğuna dikkat çekti: “Hukuksuz bir inadı sürdürerek, 1 Mayıs'ı işçi sınıfına ve bütün İstanbullulara zehir etmekten vazgeçin. Akıl ve hukuk dışı bir inatla ülke yönetilmez” diye konuştu.

Daha önce de 1 Mayıs ve Taksim'e yürüyüş kararlılıkları karşısında DİSK'e davaların açıldığını belirten DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, kararlılıklarının sürdüğünü söyledi. 1 Mayıs'ın asla yargılanamayacağını vurgulayan Çerkezoğlu, asıl suçu 1 Mayıs'ta Taksim'i işçi sınıfına kapatanların işlediğini kaydetti.

“TAKSİM’DE 1 MAYIS KUTLAMAK SUÇ DEĞİL”

İstanbul-Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamasının suç olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, “Bu konuda alınan uluslararası kararlar olmasına rağmen tekrar aynı davayı açmaktan vazgeçmiyorlar. Varsın onlar hukuksuzluklarından vazgeçmesin, biz hakkımız olanı istemekten ve Taksim'e sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Çerkezoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“2020 yılının 1 Mayıs’ında kutlama yapmak için genel merkezimizden başlayarak yürüyüşe çıkmıştık. Ardından 15 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Şimdi hakkımızda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama ile suçlandığımız bir davada hakim karşısına çıkacağız. 1 Mayıs’ın yargılanamaz olduğunu ifade ediyorum.”

“1 MAYIS YASAKLANAMAZ”

Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen emekçiler, burada açıklama yaptı. “1 Mayıs yasaklanamaz” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “Hak hukuk adalet” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

(DHA)