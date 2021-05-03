1 Mayıs göstericilerine 888 bin liralık ceza

1 Mayıs’ta düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişiden 247’si polisteki sorgularının ardından 9’u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan birinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıkarken, birinin de corona virüs teşhisiyle karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Serbest bırakılan tüm şüphelilere, corona virüs tedbirlerine uymadıkları için toplam 888 bin 64 lira para cezası uygulandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde İstanbul’da yasadışı gösteri yapmak isteyen 256 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 247’si emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. 9’u ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından da bir şüpheli serbest bırakılırken, 8 şüpheliye adli kontrol getirildi.

BİR KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

256 şüpheliye corona virüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.

Öte yandan göstericilerden S.U.B.’nin corona virüs hastası olduğu bu nedenle karantina altında bulunması gerektiği ortaya çıkarken, şüpheli Ş.D.’nin ise sağlık kontrolünde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.