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1 Mayıs otoparkı: Taksim Meydanı’nda işçiden çok polis ve parkedilmiş otomobiller var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar bu yıl da pandemi kısıtlamaları nedeniyle çok kısıtlı sayıda üyesiyle meydana alındı. 1 Mayıs'ın simge alanı Taksim Meydanı'nda bu yıl da işçiden çok polis ve park edilmiş araçlar vardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:10, 01/05/2021
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1 Mayıs otoparkı: Taksim Meydanı’nda işçiden çok polis ve parkedilmiş otomobiller var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen sene olduğu gibi bu yıl da yeni tip pandemi önlemleriyle kutlanıyor. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı günler öncesinden polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Yüzlerce çevik kuvvet polisi meydan ve bağlı yolların çıkışında konuşlandırıldı.

Sendikalar çok kısıtlı sayıda üyesiyle Taksim Meydanı’na alındı. DİSK, Türkiş, Hak-İş Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu. “İşte 1 Mayıs alanlardayız”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “1 Mayıs da 1 Mayıs alanındayız” sloganları atan DİSK grubu marşlar okudu.

“TAKSİM’DE BAYRAM HAKKIMIZDIR”

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu meydanda yaptığı basın açıklamasında, “Bütün işçilerin emekçilerin bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin 1 Mays’ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlaması haktır. Buna tahammülsüzlük kabul edilemez. Sabahtan bu yana 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen onlarca arkadaşımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz ve hepsinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

 

1 MAYIS MEYDANI DEĞİL OTOPARK
Demirören Haber Ajansı’nın servis ettiği hava fotoğraflarında 1 Mayıs’ın simge meydanı Taksim’in otoparka dönüştüğü gözlendi. Servis edilen fotoğrafta büyük çoğunluğu polise ait 223 araç, yüzlerce polis ve sadece 53 sendikacı vardı

KİMSE YAKLAŞTIRILMADI
Özellikle Taksim, Beşiktaş ve Şişli çevresinde sokağa çıkıp 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenler salgın önlemleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesi tepki çekti.



SES VERME EYLEMİ
İşçiler pandemi kısıtlamalarına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı gün boyu bulundukları yerlerde kutluyor. Akşam 21.00'de ‘ses verme' eylemi gerçekleştirilecek.

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Yayınlanma Tarihi:12:51,