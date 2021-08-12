10 dakikada hayatı felç etti! Valilikten uyarı

Gümüşhane'de 10 dakika süren sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi. Valilik aşırı yağışlarla ilgili halka uyarıda bulundu.

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Kent merkezinde 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Gümüşhane Valiliği’nden de yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlimizde bugün ve önümüzdeki birkaç günde beklenen yağışlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. DHA

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