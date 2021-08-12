Haberler - Gündem

10 dakikada hayatı felç etti! Valilikten uyarı

Gümüşhane'de 10 dakika süren sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi. Valilik aşırı yağışlarla ilgili halka uyarıda bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
10 dakikada hayatı felç etti! Valilikten uyarı

Kent merkezinde 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI

Gümüşhane Valiliği’nden de yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, “İlimizde bugün ve önümüzdeki birkaç günde beklenen yağışlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. DHA

Sel bilançosu: 11 can kaybı İlginizi Çekebilir Sel bilançosu: 11 can kaybı Sel felaketinden feci görüntüler! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu İlginizi Çekebilir Sel felaketinden feci görüntüler! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
cep telefonu Gümüşhane Kastamonu Sinop