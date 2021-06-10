10 Haziran corona virüsü tablosu açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 223 bin 320 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656’ya ulaştı.

VAKA SAYISI 6 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98’e çıktı. Can kaybı da 96 artarak 48 bin 524’e yükseldi.

1009 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 6 bin 895 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 168 bin 728’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 1009 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 9 Haziran verilerine göre, 224 bin 193 test yapılırken semptom gösteren 558 hastayla birlikte 6 bin 454 yeni vaka tespit edilmişti. 87 kişi hayatını kaybederken 6 bin 647 kişi de sağlığına kavuşmuştu.