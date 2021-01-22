10 kişide daha mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi

Mutasyona uğramış corona virüsü Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.
Bu çerçevede Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi.
Mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı.
Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.
6 OCAK’TA 15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak 2021 tarihinde, İngiltere’den Türkiye’ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
Durumun kontrol altına alındığını aktaran Bakan Koca, “İngiltere'den yurda girişler tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı. DHA