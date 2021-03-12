10 yaşındaki Enes, Akşener’e seslendi: İnternet yok, tablet de yok, iki kardeşiz, EBA’ya giremiyoruz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü Şanlıurfa ziyaretinin ardından Mardin'in Midyat ve Ömerli ilçelerinde esnafın dertlerini dinledi. Akşener, Midyat'ta cep telefonu aksesuarları satan bir dükkandaki duvarda asılı kağıtta yazan, “Lütfen veresiye (borç) istemeyiniz. Teklif dahi etmeyiniz. Yeminliyiz” uyarı yazsını eliyle gösterdi. Meral Akşener, üzüntüsünü, “Ne yapacağız oğlum böyle…” sözleriyle dile getirdi.

PARAMEDİK MEZUNUYUM, KPSS'DEN 88 ALDIM AMA ATANAMADIM

Üniversiteden paramedik bölümü mezunu olduğunu, KPSS'den 88 puan almasına rağmen atanamadığını söyleyen ve ayakkabı dükkanında çalışan vatandaş, “Pandemi döneminde biz bazı günler dükkanları siftahsız kapatmaya başladık. Mesela ben paramediğim (sağlık profesyoneli) ama burada çalışıyorum. 88 puan aldım KPSS'den. 2021 yılında sağlıktan atama olmadı hala. Biz de atama bekliyoruz. 670 bin sağlıkçı var atama bekleyen” ifadelerini kullandı. Meral Akşener, “Nasıl bir şey ya bu…” diyerek duruma tepki gösterdi.

İNTERNET YOK, TABLET YOK, EBA'YA GİREMİYORUZ

Bir mahalle bakkalını da ziyaret eden Meral Akşener, dükkan sahibinin 10 yaşında olan ve 4. sınıfa giden Enes isimli oğluna, “EBA'ya girebiliyor musun?” diye sordu. “İnternet yok, bir de tablet de yok. Giremiyoruz… İki kardeşiz; birimiz girebiliyoruz, diğerimiz giremiyoruz… Evde hiç tablet yok, bir telefon var” yanıtını alan Akşener, yardımcılarına, minik Enes'e tablet ve internet konusunda yardımcı olmalarını söyledi.